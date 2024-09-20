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Новости

20 сентября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области

Захарова заявила, что Россия доведет до конца расследование теракта на "Северных потоках"

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"Безопасный город": мужчина напал на пожилую женщину на улице Толбухина

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки начались 20 сентября около часа ночи. Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр зафиксировали в 6 километрах от Шерегеша. По данным МЧС, сильных разрушений нет. В свою очередь, очевидцы рассказали, что в некоторых домах облетела штукатурка и падали вещи.

В Югре произошла стрельба во время свадьбы. Как пишут местные издания, ее устроили двое мужчин. Они стреляли в воздух холостыми патронами, однако, этим сильно напугали окружающих. Очевидцы насчитали до 27 выстрелов. Дебоширов арестовала полиция за хулиганство с применением оружия. Позднее на той же свадьбе произошла драка, в которой одного из участников ранили ножом. Его доставили в больницу.

Американский бизнесмен Илон Маск удаленно отключил машину Tesla Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале. Политик отметил, что Маск поступил "некрасиво" – подарил дорогой подарок, а потом удаленно его отключил. По словам Кадырова, машина отправилась в зону СВО на Украине, где справлялась с боевыми задачами, однако затем перестала работать. Пришлось ее отбуксировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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