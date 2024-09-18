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18 сентября, 22:15

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Пространства для более чем 40 видов спорта обустроят в обновленном "Олимпийском"

Пространства для более чем 40 видов спорта обустроят в обновленном "Олимпийском"

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После обновления в СК "Олимпийский" откроют залы хореографии, фехтования, восточных единоборств, спортивной гимнастики, а также теннисные корты и ледовое поле для хоккея и фигурного катания. Всего будут пространства для более чем 40 видов спорта.

Кроме того, будут реконструированы и построены 15 бассейнов. В двух из них в будущем будут проводить международные соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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