Пространства для более чем 40 видов спорта обустроят в обновленном "Олимпийском"

После обновления в СК "Олимпийский" откроют залы хореографии, фехтования, восточных единоборств, спортивной гимнастики, а также теннисные корты и ледовое поле для хоккея и фигурного катания. Всего будут пространства для более чем 40 видов спорта.

Кроме того, будут реконструированы и построены 15 бассейнов. В двух из них в будущем будут проводить международные соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.