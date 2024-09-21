21 сентября трамваи изменят маршрут между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

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Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" с 11:00 до 12:00 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"В субботу, 21 сентября, примерно с 11:00 до 12:00 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды", – указано в сообщении.

В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: А – от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до станции Московского центрального кольца (МЦК) "Дубровка"; 3+49 – от остановки "Нагатино" через станцию метро "Нагатинская" и Павелецкий вокзал до станции метро "Пролетарская"; №39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до станции метро "Пролетарская".

Изменения в маршрутах связаны с закрытием мотосезона. В ведомстве предложили москвичам и гостям столицы вместо трамваев использовать метро и автобусы м7, е70 и м90.

Ранее стало известно, что график движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления МЖД изменится с 23 сентября по 18 октября. Это связано с проведением капремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино. Всего планируется обновить 11,8 километра пути, сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона".

