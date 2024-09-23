Запуск беспилотных грузовиков по ЦКАД запланирован на 2025 год

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Запуск движения беспилотных грузовиков по ЦКАД запланирован на 2025 год, рассказал министр транспорта России Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы ведомства, вместе с тем по трассе М-12 "Восток" беспилотные машины должны начать ездить в 2026 году. Старовойт также назвал успешным запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева".

В соответствии с решением правительства России, которое было принято в августе текущего года, трассы М-12 и ЦКАД внесли в экспериментальный правовой режим, позволяющий запускать на них беспилотные грузоперевозки.

Движение полностью беспилотных грузовиков на протяжении всей трассы М-11 запустили 23 сентября. Торжественная церемония прошла в рамках форума "Цифровая транспортация". Участие в ней принял вице-премьер России Виталий Савельев. Он подчеркнул, что уже к концу 2024 года автопарк беспилотных грузовиков планируется расширить до 43 машин. В 2025 году он должен вырасти до 93 автомобилей.