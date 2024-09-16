"Мой район. Новости": на столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии

На столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии. Технология автоматического распознавания лиц ускорит проход пассажиров к поездам и упростит работу проводникам.

Сейчас система работает в метро, на МЦК, на речном транспорте, а также некоторых остановках МЦД – Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково.

Испытания планируют завершить до конца года. Такой способ оплаты проезда станет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их. Пассажиры сами смогут выбрать удобный для них способ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.