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16 сентября, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": на столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии

"Мой район. Новости": на столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии

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На столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии. Технология автоматического распознавания лиц ускорит проход пассажиров к поездам и упростит работу проводникам.

Сейчас система работает в метро, на МЦК, на речном транспорте, а также некоторых остановках МЦД – Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы и Зеленоград-Крюково.

Испытания планируют завершить до конца года. Такой способ оплаты проезда станет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их. Пассажиры сами смогут выбрать удобный для них способ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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