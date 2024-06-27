Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 07:15

Транспорт

Поезда с беспилотным управлением могут появиться в московском метро к 2030 году

Поезда с беспилотным управлением могут появиться в московском метро к 2030 году

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Поезда с беспилотным управлением могут появиться в московском метро до 2030 года. По какой линии подземки поедет первый такой состав, не сообщается. Его дизайн держат в секрете, однако известно, что вагоны будут более вместительными, а двери в них сделают шире.

По мнению специалистов, у беспилотных составов много достоинств. В частности они экономят электроэнергию и ходят регулярнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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