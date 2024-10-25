Новости регионов: снегопад парализовал движение в Магадане

Сильный снегопад парализовал движение в Магадане. Машины застревают на улицах города. В экстренном режиме работают все коммунальные службы. Спецтехника берет на буксир тяжелый транспорт, в том числе рейсовые автобусы. Для этого используют даже пожарные машины.

Тем временем в Сочи прошло наводнение. Дороги и улицы ушли под воду после тропического ливня. Из-за непогоды временно закрыты туристические маршруты и экскурсии в горах Сочи.

В Санкт-Петербурге 24 и 25 октября проходят Дни Минска. Мероприятие посвящено презентации культурного и туристического потенциала столицы Белоруссии. В программе праздника – ярмарка белорусских товаров, культурные и деловые мероприятия.

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