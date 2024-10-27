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27 октября, 09:15

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В Москве проходит осенний фестиваль колледжей

В Москве проходит осенний фестиваль колледжей

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В Москве проходит осенний фестиваль колледжей. Его главной площадкой стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, где посетителей знакомят с различными образовательными учреждениями и наиболее востребованными профессиями.

В программу мероприятия были включены встречи со звездными спикерами и крупнейшими работодателями столицы, а также кинопоказ, фотовыставка и многое другое. Вход бесплатный, но необходимо пройти регистрацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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