В Москве проходит осенний фестиваль колледжей. Его главной площадкой стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, где посетителей знакомят с различными образовательными учреждениями и наиболее востребованными профессиями.

В программу мероприятия были включены встречи со звездными спикерами и крупнейшими работодателями столицы, а также кинопоказ, фотовыставка и многое другое. Вход бесплатный, но необходимо пройти регистрацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

