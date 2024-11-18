Эксперт рассказала, как выбрать качественную матчу

На прилавках магазинов можно встретить матчу разных цветов: зеленую, голубую и розовую. Зеленый напиток готовят из листьев камелии или чайного куста, голубой – из цветков клитории тройчатой, а розовый – из драконьего фрукта. Эксперт по чаю Анна Мстиславская рассказала, что матча может быть не только из листьев или цветов, но и из других растений.

При выборе напитка важно обратить внимание на его внешний вид и аромат. Чай должен быть ярко-зеленого цвета, с насыщенным и сливочным ароматом. Вкус качественной матчи должен быть терпким и сладким, без горечи или привкуса песка. Эксперт также советует начинать с небольших пакетиков для пробы, особенно если вы новичок в употреблении этого напитка.

Для любителей травяных напитков есть альтернативная матча, приготовленная из зизифоры, черемухи, таволги или смородины.

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