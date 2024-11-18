Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественную матчу

Эксперт рассказала, как выбрать качественную матчу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит"

Москвичи увидели звездопад Леониды

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 18 ноября

238 детей родились в Москве 17 ноября

Депутаты Госдумы напомнили россиянам об оплате налогов до 2 декабря

Новости регионов: отремонтированная дорога провалилась во Владивостоке

"Утро": 5 градусов ожидается в Москве днем 18 ноября

РАН поддержала введение запрета на услуги тарологов на законодательном уровне

Москвичи опубликовали в соцсетях кадры Бобровой Луны

На прилавках магазинов можно встретить матчу разных цветов: зеленую, голубую и розовую. Зеленый напиток готовят из листьев камелии или чайного куста, голубой – из цветков клитории тройчатой, а розовый – из драконьего фрукта. Эксперт по чаю Анна Мстиславская рассказала, что матча может быть не только из листьев или цветов, но и из других растений.

При выборе напитка важно обратить внимание на его внешний вид и аромат. Чай должен быть ярко-зеленого цвета, с насыщенным и сливочным ароматом. Вкус качественной матчи должен быть терпким и сладким, без горечи или привкуса песка. Эксперт также советует начинать с небольших пакетиков для пробы, особенно если вы новичок в употреблении этого напитка.

Для любителей травяных напитков есть альтернативная матча, приготовленная из зизифоры, черемухи, таволги или смородины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика