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15 ноября, 19:45

Общество

Москвичи поделились фотографиями Луны

Москвичи поделились фотографиями Луны

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В ночь на 16 ноября жители Москвы смогут увидеть заключительное суперлуние года. Над городом взойдет полная Бобровая Луна. Москвичи уже активно делятся фотографиями спутника.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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