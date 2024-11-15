Москвичи поделились фотографиями Луны

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В ночь на 16 ноября жители Москвы смогут увидеть заключительное суперлуние года. Над городом взойдет полная Бобровая Луна. Москвичи уже активно делятся фотографиями спутника.

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