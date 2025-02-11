NatCom: физики впервые создали квантовую запутанность между двумя резонаторами

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Ученые-физики Университета Чикаго впервые создали квантовую запутанность между двумя крупными объектами, вибрирующими на уровне звуковых волн. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Communications .

Как рассказал один из авторов исследования Мин-Хан Чоу, ученым уже давно удавалось запутать отдельные частицы, такие как электроны. Физики Университета Чикаго решили пойти дальше и запутали более крупные объекты через их коллективное движение, объяснил он.

Отмечается, что это достижение ставит под сомнение то, что квантовая механика может действовать только применительно к микрочастицам. В своем эксперименте команда ученых использовала сверхпроводящие кубиты, то есть квантовые единицы информации. С их помощью им удалось создать запутанные состояния фононов в двух резонаторах.

Физики подчеркнули, что полной реализации потенциала этой системы мешает ограниченность времени жизни резонаторов, которая составляет 300 наносекунд. Ученые надеются увеличить это время до 100 микросекунд и сделать более мощные квантовые вычисления.

Ранее международная группа астрономов при помощи рентгеновского телескопа Einstein Probe зафиксировала новый тип взрыва во Вселенной, который получил название EP240408a. Сначала явление выглядело как вспышка гамма-излучения. Позже стало понятно, что случай не похож ни на одну известную категорию космических событий.

Между тем телескопы обсерваторий по всему миру засняли гигантский радиовыброс, исходящий от квазара. Его возраст датируется первым миллиардом лет существования Вселенной.