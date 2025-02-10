Российские ученые разработали моющее средство из отходов молокопроизводства

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Ученые Северо-Кавказского федерального университета создали моющее средство на основе отходов молокопроизводства, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Исследователи объяснили, что широко применимые средства для очистки технологического оборудования отбираются по серьезным требованиям. Средства должны быть безопасны для материалов, но бороться с микробами, поэтому чаще всего производители выбирают агрессивные химикаты.

Кроме того, уточнили ученые, эффективность традиционных методов вызывает сомнения у специалистов. Для полноценного дезинфицирующего действия требуются поверхностно-активные вещества, что увеличивает стоимость продукции для потребителей из-за затрат на электроэнергию и воду для смывания моющих средств.

В свою очередь, разработанное средство эффективно в борьбе с микробами, не токсично для животных и не вредит металлическим поверхностям.

Между тем ученые Южного федерального университета обнаружили новый вид мух-горбаток, которые могут бороться с наносящими вред экосистемам и сельскому хозяйству муравьями. Специалисты рассказали, что паразиты регулируют численность хозяев, так что мухи смогут повлиять на количество муравьев.