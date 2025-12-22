Форма поиска по сайту

22 декабря, 16:47

Политика
Депутат Свинцов: WhatsApp может полностью прекратить работу в России в ближайшее время

Россиянам рассказали, когда WhatsApp может прекратить работу

Фото: 123RF.com/prima91

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) может полностью прекратить работу в России в ближайшее время, рассказал News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил, что мессенджер будет подвергаться определенным ограничениям, пока не будет соблюдать российское законодательство. По его словам, это официальная позиция Роскомнадзора.

"Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров, широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то не очень хорошо", – подчеркнул Свинцов.

Он добавил, что это сложная система, "чтобы все шлюзы блокировать, отделять график" и что WhatsApp, возможно, "отключат у всех" уже в ближайшее время.

Ранее РКН предупредил о полной блокировке мессенджера, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным Роскомнадзора, WhatsApp не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России.

В понедельник, 22 декабря, у некоторых пользователей в России наблюдался сбой в работе мессенджера. На неполадки пожаловались более 1 631 раз, больше всего жалоб поступило из Москвы.

