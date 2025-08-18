Москвичи смогут попасть с экскурсией в обновленные школы 25–30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дни открытых дверей впервые пройдут в обновленных школах Москвы с 25 по 30 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Вице-мэр отметила, что в этом году полностью реконструировали 51 школу. Со следующего года полный капремонт будут ежегодно проходить до 100 образовательных учреждений. Масштабная программа реновации школ позволит в ближайшее время привести в современный вид все здания, которые морально и физически устарели.

Специалисты стремились по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, чтобы новая среда позволяла ученикам лучше развиваться во всех направлениях, указала Ракова.

"В этом году мы впервые приглашаем в наши школы не только детей и их родителей, но и всех, кому это интересно, чтобы оценить новое образовательное пространство", – добавила заммэра.

Экскурсии можно будет посетить с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 16:00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте Timepad.

В рамках экскурсий гости смогут посмотреть учебные кабинеты, обеденные залы и зоны отдыха. Также для горожан подготовили специальную программу. В частности, в спортзалах и на школьных спортплощадках проведут тренировки учителя физкультуры.

Помимо этого, специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки проведут для родителей лекции и консультации. С ними обсудят адаптацию детей к школе, развитие эмоционального интеллекта и другие темы.

В финале экскурсий посетители увидят обновленные пришкольные территории с современными спортивными площадками, в том числе для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, в среду, 20 августа, в центре Москвы установят арт-объект в виде большого школьного рюкзака. Все желающие смогут сделать фотографию и выложить ее в соцсеть "ВКонтакте" с хештегом #моя_школа. Авторы лучших снимков получат приглашение на встречу со звездным блогером в одной из обновленных школ столицы.

Тем временем на Волоколамском шоссе к открытию подготовили новое здание школы № 58. Партнером в развитии инженерно-технического направления учреждения выступила госкорпорация "Ростех", рассказал Сергей Собянин.

Четырехэтажная школа рассчитана на 825 учащихся. В ней смогут учиться дети с 1-го по 11-й класс.