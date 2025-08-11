"Миллион призов" расширяет возможности для получения городских баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная программа лояльности "Миллион призов" увеличивает возможности для получения баллов: к проекту присоединился сувенирный магазин Парка Горького, передает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь при единовременной покупки от 2,5 тысячи рублей горожане могут не более одного раза в месяц получить 250 городских баллов. Для этого после оплаты на кассе необходимо показать индивидуальный QR-код участника программы "Миллион призов" в личном кабинете. При этом воспользоваться данным предложением могут москвичи старше 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.

Получить баллы можно также за участие в столичных электронных проектах, в том числе в голосованиях и викторинах "Активного гражданина". Помимо этого, баллы начисляются за выполнение заданий, представленных в "Городе заданий", предложение инициатив или фотофиксацию их реализации в "Городе идей".

Также они полагаются за использование платформы "Электронный дом", предоставление информации о недочетах в содержании городских объектов на портале "Наш город" и участие в патриотическом квесте Музея Победы на Поклонной горе "Вперед к Победе". Вместе с тем баллы можно получить при бронировании книг в библиотеках через сервис "Библиотеки Москвы", регистрации и участии в проектах "Московский спорт" и "Малый бизнес Москвы", а также за сообщения о нарушениях правил парковки в приложении "Помощник Москвы".

Поощрение в виде баллов можно получить за доставку заказов через "Московский постамат", переселение в новую квартиру с использованием сервиса "Переезд по программе реновации", покупку товаров в магазинах "Сделано в Москве" и опеку над животными Московского зоопарка.

На витрине программы доступно более 300 товаров и услуг от партнеров "Миллиона призов". Среди них – промокоды на скидки в различных магазинах и кафе, билеты в культурные учреждения города, а также большой выбор сувениров.

Баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка", а также счета приложения "Парковки России" и каршерингового сервиса. Помимо этого, их можно использовать для оплаты ЖКХ, домашнего телефона и интернета через сервис "Мои платежи".

Кроме того, горожане могут направить баллы на благотворительность. На сайте программы доступно около 100 НКО и фондов, оказывающих поддержку приютам для животных, малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также участникам спецоперации и жителям новых регионов и приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что москвичи могут получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" за открытие тайн городских усадеб. Для получения баллов горожанам необходимо выполнить специальное задание в проекте "Город заданий" и пройти интерактивный квест сервиса Russpass "Хамовники: хроники пропавшего репортера", организованный в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы".