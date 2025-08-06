Москвичи получат баллы "Миллиона призов" за открытие тайн городских усадеб

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москвичи могут получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" за открытие тайн городских усадеб, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для получения баллов горожанам необходимо выполнить специальное задание в проекте "Город заданий" и пройти интерактивный квест сервиса Russpass "Хамовники: хроники пропавшего репортера", организованный в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы".

По сюжету игры участники оказываются в одном из старых районов Москвы. Их задача – найти репортера, который пропал в XIX веке, и помочь ему вернуться в современность. В ходе игры участники встретятся с владельцами усадеб, среди которых меценат Иван Морозов, а также писатели Лев Толстой и Иван Тургенев. Роль репортера исполнит актер и телеведущий Арсений Попов.

Квест доступен до 30 октября. Чтобы принять в нем участие, пользователи должны нажать "Начать играть" в Russpass, зарегистрироваться в приложении и за пять дней посетить восемь исторических мест.

После прохождения игры москвичи могут пройти спецзадание проекта "Город заданий" и получить 450 баллов программы "Миллион призов". Для этого пользователи должны сделать фотографию на фоне каждой усадьбы и разместить в социальных сетях пост на тему "Что нового и интересного вы узнали благодаря квесту" или "Какая усадьба понравилась больше всего".

В посте необходимо указать ссылку на страницу квеста на сайте Russpass, а также хештеги #усадьбымосквы и #ГородЗаданий. После этого горожанам нужно заполнить отчетную форму на сайте или в приложении проекта "Город заданий", добавить к ней ссылку на пост и дать согласие на просмотр и обработку публикации.

За верное выполнение всех указанных заданий пользователям начислят по 450 городских баллов, которые можно потратить на получение товаров и услуг партнеров "Миллиона призов", пополнение транспортной карты "Тройки" или отправить на благотворительность.

Со списком партнеров программы москвичи могут ознакомиться на сайте в разделе "Поощрения". Более подробная информация о квесте размещена на сервисе Russpass.

Между тем москвичей и туристов пригласили посетить одну из старейших усадеб Москвы, которой исполнилось 310 лет. 9 августа на территории усадьбы Кусково пройдут праздничные мероприятия. Все желающие смогут прослушать лекцию, посвященную утраченным архитектурным памятникам и редким сохранившимся предметам, а также сходить на бесплатную экскурсию по ансамблю.