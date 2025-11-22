Москва демонстрирует высокий уровень инвестпривлекательности – производитель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Москва демонстрирует высокий уровень инвестиционной привлекательности в сфере промышленного производства. Об этом заявил гендиректор ГК "Москабельмет" Павел Моряков.

"(Высокий уровень инвестпривлекательности. – Прим. ред.) дает бизнесу уверенность в устойчивости и перспективах развития на территории города", – приводит слова Морякова Агентство "Москва".

Он также добавил, что особую ценность представляет системный подход к формированию экосистемы поддержки. В том числе налоговые льготы и содействие в расширении производственных мощностей.

В Москве работают почти 4,6 тысячи больших и малых производств, представляющих более 20 отраслей экономики. Как ранее рассказал Сергей Собянин, столица занимает первое место в России по объему производства в микроэлектронике, электромобилестроении, аэрокосмической и медицинской отраслях.