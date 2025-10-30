Предприятия пищевой промышленности Москвы сэкономили более 500 млн руб за счет федпроекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве 28 предприятий пищевой промышленности оптимизируют свои бизнес-процессы благодаря федеральному проекту "Производительность труда". В результате они смогли сэкономить 527 миллионов рублей, сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Производство пищевой продукции является одним из ведущих направлений столичной промышленности. Город поддерживает компании этой отрасли и предоставляет им возможности для развития, в том числе за счет инструментов федерального проекта "Производительность труда", – отметила она.

По словам Багреевой, 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. Им удалось выстроить логистику поставок и внедрить стандарты эффективной организации рабочих мест. Также предприятия смогли увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22% и снизить неиспользуемые запасы на 29%.

К примеру, изготовитель пищевых продуктов АО "Гастрономическая Академия Рожниковского" оптимизировала процесс производства вторых блюд. Она автоматизировала часть операций и провела переналадку оборудования. Благодаря этому удалось сократить время сборки коробов на 85%, из-за чего выпуск готовых блюд увеличился на 20%. Всего компания сэкономила 9,8 миллиона рублей.

Производитель замороженных и охлажденных десертов ООО "Меренга" смог увеличить производство бисквитных тортов. При помощи экспертов федерального проекта компания вела ежемесячную статистику расходов, стандартизировала хранение полуфабрикатов и улучшила логистику. В результате производство одной партии из 150 тортов стало занимать на 14% меньше времени, а выпуск продукции вырос на 26%.

Компании "Злаки на завтра" удалось оптимизировать изготовление батончиков мюсли. Производитель внедрил быструю переналадку оборудования, ускорил перемещение продукции и поменял систему мотивации сотрудников. За счет этого время производства партии уменьшилось на 22%, а объем производства увеличился на 15%.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2024 году столичные инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в обрабатывающие производства Москвы. Это число на 33% больше аналогичного показателя 2023 года. Предполагается, что в текущем году уровень инвестиций в эту сферу экономики Москвы вырастет еще на 14%.