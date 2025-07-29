Новые решения для предприятий Москвы вошли в "Банк технологий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые технологии помогают московским предпринимателям экономить время и деньги, передает портал мэра и правительства столицы.

С 2020 года в Москве работает онлайн-сервис "Банк технологий", это реестр передовых решений в сфере цифровизации и автоматизации, ориентированный на потребности промышленного сектора, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Его основная цель – упростить для предприятий подбор инструментов, способствующих росту эффективности без дополнительных затрат. Реестр постоянно расширяется и в 2025-м пополнился новыми разработками – сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений", – отметил вице-мэр.

При этом в каталог реестра включают только те решения, которые успешно показали себя на предприятиях. Сервис также дает возможность пользователям самостоятельно выбирать инструменты для модернизации производства, объяснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что в сервисе есть база практических кейсов, а предприниматели могут получить профессиональные рекомендации о том, как адаптировать выбранные решения под свою специфику.

"Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает технологическую трансформацию производственных процессов", – заключил министр.

Компания "Моситилаб" представила для "Банка технологий" две разработки. Одна из них – автоматизированная система хранения инструмента, с искусственным интеллектом и технологией распознавания лиц "Шкафмен". Устройство экономит время и деньги, поскольку отслеживает состояние инструментов и напоминает о необходимости чистки или ремонта.

Еще одна разработка – система контроля качества "Геометрия", которая отслеживает размер различных конструкций или деталей с погрешностью до пяти микрон. Она снижает процент брака, оптимизирует производственный процесс и повышает надежность на всех этапах.

Особенно "Геометрия" нужна в областях, где даже небольшое отклонение от размера детали может привести к серьезным последствиям, например, в машиностроении.

В свою очередь, генеральный директор компании Ян Анисов сказал, что включение новых решений в "Банк технологий" является важным шагом для продвижения отечественных разработок. Благодаря ему предприниматели могут быстро находить эффективные инструменты для цифровизации, усиливать мощности и улучшать качество продукции.

Кроме того, это формирует синергию на российском рынке и позволяет компаниям концентрироваться на собственных ресурсах, не тратя силы и время на поиски за рубежом.

В московском департаменте информационных технологий добавили, что получить доступ к сервисам инвестиционного портала можно без дополнительной регистрации, можно воспользоваться Mos ID или учетной записью портала поставщиков. Сквозная авторизация повышает доступность онлайн-инструментов для предпринимателей и делает портал значимой частью столичной цифровой экосистемы.

Ранее руководитель московского департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что за первые 6 месяцев 2025 года на портале поставщиков было заключено 44,7 тысячи контрактов на сумму почти 7 миллиардов рублей. Объем сделок вырос на 44%, а высокая конкуренция позволила заказчикам сэкономить 1,1 миллиарда рублей.