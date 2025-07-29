Почти 45 тыс контрактов заключено на портале поставщиков с применением бота за полгода

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За первое полугодие текущего года предприниматели заключили 44,7 тысячи контрактов на портале поставщиков с применением торгового бота на сумму почти 7 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, всего объем сделок вырос на 44%. Высокая конкуренция дала возможность заказчикам сэкономить 1,1 миллиарда рублей, уточнила заммэра.

Портал доступен для пользователей со всей России без ограничений. Благодаря сервису российские бизнесмены могут расширить географию своего дела, выйти на межрегиональный уровень и нарастить продажи.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что самыми активными регионами в работе с торговым ботом стали Москва, Московская и Рязанская области, а также Санкт-Петербург и Пермский край.

"Суммарно в первом полугодии на них пришлось 38,4 тысячи контрактов на 5,7 миллиарда рублей, что составляет 86% от общего количества и 83% от объема всех сделок, заключенных с применением такой функции", – заключил Пуртов.

Ранее сообщалось, что с осени 2022 года с помощью торгового бота на портале поставщиков было заключено более 215 тысяч контрактов. Благодаря этому заказчики смогли сэкономить 11,1 миллиарда рублей.

Торговый бот автоматизирует участие, делая ставки, пока не достигнет установленной поставщиком минимальной цены. Это позволяет предпринимателю участвовать сразу в нескольких сессиях.