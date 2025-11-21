Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Московский сервис стал лауреатом премии "Лидеры искусственного интеллекта", рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

В номинации "За разработку ИИ-сервиса" отметили столичное решение "Генеративное проектирование в строительстве". Сергунина подчеркнула, что Москва реализует более 120 проектов с использованием ИИ.

"Мы рассматриваем передовые технологии как важный инструмент для повышения качества жизни каждого человека, обеспечения устойчивого развития, создания эффективной экономики и комфортной городской среды", – указала вице-мэр.

Сервис "Генеративное проектирование в строительстве" интегрирован в цифровой двойник Москвы, который содержит 9 тысяч аналитических слоев с данными. Благодаря этому в год принимается более 2 тысяч управленческих решений разного уровня.

Искусственный интеллект, который внедрен в проект, создает комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой, учитывая при этом такие условия, как экономическую эффективность и транспортную доступность.

Сергунина добавила, что цифровой двойник входит в число инновационных отечественных практик, которые регулярно презентуются столицей на ключевых профильных событиях как в России, так и за рубежом.

Среди них – прошедший в Москве национальный форум "Цифровые решения" и международная технологическая выставка GITEX Global, состоявшаяся в Дубае в октябре.

Кроме того, Москва является одним из мировых лидеров в сфере внедрения цифровизации и нейросетей, а ИИ применяется в самых разных областях, от образования до жилищно-коммунального хозяйства.

Например, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта принимает звонки на 14 горячих линий. Он обработал более 180 миллионов обращений за 11 лет, а также находит информацию вдвое быстрее, чем человек, и дает ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии.

В московской системе здравоохранения тоже активно используются ИИ-технологии: около 60 сервисов анализируют снимки лучевой диагностики и показывают области возможных патологий. Система поддержки принятия врачебных решений дает возможность определить предварительный диагноз – их было поставлено более 15 миллионов. Однако конечное решение остается за врачом.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России должен быть штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. Он поручил правительству и российским регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ.

Президент добавил, что важно не останавливаться в развитии технологий генеративного и искусственного интеллекта, так как они становятся ключевыми, за обладание собственными технологиями конкурируют ведущие мировые государства.

Если два года назад, обратил внимание Путин, такие системы выполняли простые задачи, то сегодня создаются ИИ-агенты, беспилотный транспорт и роботы.

