Госдума предложила подготовить план ответа на возможную экспроприацию активов России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума обратилась к правительству России с предложением заранее подготовить план ответных мер на возможную экспроприацию активов Европейским союзом, сообщает RT.

Согласно обращению нижней палаты парламента к премьер-министру Михаилу Мишустину, работу предполагается провести вместе с Центробанком России.

В документе подчеркивается, что на любые посягательства в отношении российских активов должен быть дан адекватный правовой ответ, включая предъявление исков о возмещении причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против Евросоюза для блокировки решения о конфискации замороженных российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству России из-за возможного изъятия активов в Европе. Минфин, в свою очередь, подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада.