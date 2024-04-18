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Новости

18 апреля, 13:30

Новости

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

Собянин: преподавателей московских колледжей начали обучать ИТ

Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

"Мой район. Новости": связку между Большой Филевской улицей и ТТК достроят в 2024 году

Собянин: за 10 лет отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

В своем личном блоге Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичного здравоохранения. Одной из приоритетных задач является завершение модернизации инфраструктуры.

До конца 2028 года в городе обновят каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. В поликлиниках и больницах появится больше высококвалифицированных врачей, поменяется система оказания помощи. Кроме того, у медицинских учреждений появится свой дизайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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