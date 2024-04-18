Собянин обозначил основные направления развития здравоохранения

В своем личном блоге Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столичного здравоохранения. Одной из приоритетных задач является завершение модернизации инфраструктуры.

До конца 2028 года в городе обновят каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. В поликлиниках и больницах появится больше высококвалифицированных врачей, поменяется система оказания помощи. Кроме того, у медицинских учреждений появится свой дизайн.

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