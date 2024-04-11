Депутат Говырин рассказал, что молодые бизнесмены могут получить кредит в 500 млн рублей

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Молодые предприниматели от 14 до 25 лет в текущем году могут получить грант на создание и развитие своего бизнеса. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на депутата Госдумы РФ Алексея Говырина.



"Предприятия, занимающиеся одной из 16 высокотехнологичных отраслей, могут получить кредит до 500 млн рублей под ставку 3% годовых. Срок кредита составляет до трех лет", – объяснил он.

Минимальный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей, однако для некоторых территорий страны доступна и максимальная ставка в размере 1 миллиона рублей. К ним относится Арктическая зона, подчеркнул Говырин. Для участия в программе от юридического лица молодому человеку нужно обладать долей в компании свыше 50%.

Для получения гранта нужно не иметь задолженностей перед налоговой свыше тысячи рублей, пройти обучение в центре "Мой бизнес" или на сайте МСП, а также вложить минимум 25% собственных или кредитных средств в развитие проекта.



"Подготовить заявку или написать бизнес-план вам помогут в государственных центрах "Мой бизнес", а направлять заявку придется в региональное министерство экономики", – сказал депутат.

Фирмы, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут принять участие в государственных закупках и даже арендовать госсобственность и муниципальное имущество по льготным ставкам, а также получить заем для раскрутки своего дела, добавил Говырин.

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