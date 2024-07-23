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23 июля, 12:30

Происшествия

Новости регионов: спецслужбы предотвратили теракт в Белгороде

Новости регионов: спецслужбы предотвратили теракт в Белгороде

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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Белгороде, который готовили по заданию украинских спецслужб. В ведомстве сообщили, что двоих подозреваемых задержали в Мариуполе. Они намеревались поехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть за вознаграждение. В данный момент преступники находятся в тюрьме. Возбуждено уголовное дело об организации совершения теракта.

Тем временем основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди оставил после смерти более 1,5 миллиарда рублей долгов. Сумму подсчитало РИА Новости на основе данных судебных приставов и других документов. В нее вошли долги за госпошлины и взыскания в пользу физических и юридических лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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