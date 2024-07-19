Открытое горение в цехе с автомаслами в Талдоме ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В подмосковном Талдоме ликвидировали открытое горение в цельнометаллическом ангаре с машинным маслом, передает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Ангар загорелся днем 19 июля. Изначально площадь возгорания составляла 1 200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 30 специалистов и 6 единиц техники. Позже кровля складской части здания обрушилась на площади 2 000 квадратных метров.

Между тем площадь пожара выросла до 4,2 тысячи "квадратов", но огонь был локализован. В результате ЧП пострадал мужчина, его доставили в медучреждение с ожогами.