Reuters: около 1,5 тыс рейсов были отменены по всему миру из-за технического сбоя

Почти 1,5 тысячи рейсов по всему миру были отменены из-за технического сбоя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

Как заявили в руководстве компании Microsoft, эта неполадка стала крупнейшей в истории. Из-за нее была парализована работа сотен компаний, банков, аэропортов и операторов связи. Причина ЧП заключалась в ошибочном обновлении антивируса CrowdStrike, который отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут включиться.

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