Проливные дожди захлестнули канадский Торонто и провинцию Хэнань в Китае. В обоих локациях потоки воды парализовали всю дорожную сеть. Жители Китая и Канады перемещаются вплавь.

Также стало известно, что единственное природное озеро на итальянском острове Сицилия оказалось под угрозой исчезновения. Местные СМИ сообщают, что последняя вода на озере Пергуза испарилась ввиду аномальной жары.

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