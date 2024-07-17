Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 08:45

В мире

Новости мира: сильные ливни накрыли канадский Торонто

Новости мира: сильные ливни накрыли канадский Торонто

Новости мира: пассажирский автобус вылетел с обрыва в Перу

Новости мира: автобус перевернулся на въезде в тоннель в Испании

Новости мира: дома двух миллионов индийцев оказались затоплены

Новости мира: Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

Новости мира: здание школы обрушилось в Нигерии

Новости мира: Ливан возобновил ракетные обстрелы территории Израиля

Илон Маск хочет разработать костюм железного человека после покушения на Дональда Трампа

Журналисты подсчитали количество покушений на политиков в США

Новости мира: туристическое судно загорелось и затонуло в Турции

Проливные дожди захлестнули канадский Торонто и провинцию Хэнань в Китае. В обоих локациях потоки воды парализовали всю дорожную сеть. Жители Китая и Канады перемещаются вплавь.

Также стало известно, что единственное природное озеро на итальянском острове Сицилия оказалось под угрозой исчезновения. Местные СМИ сообщают, что последняя вода на озере Пергуза испарилась ввиду аномальной жары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика