Несколько автомобилей и 60 построек повреждены огнем в хуторе Дюрсо

В хуторе Дюрсо на базе отдыха "Романтик" огнем повреждены 60 построек и несколько автомобилей. По данным на 15 июля, все очаги пожаров на турбазах потушены, но лес в регионе продолжает гореть.

К тушению пожара привлечено более 300 человек и свыше 84 единицы техники, работает авиация МЧС России: два вертолета, а также самолет. В Краснодарском крае объявлен сбор добровольцев.

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