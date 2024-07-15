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15 июля, 11:15

Происшествия

Несколько автомобилей и 60 построек повреждены огнем в хуторе Дюрсо

Несколько автомобилей и 60 построек повреждены огнем в хуторе Дюрсо

Пожарные ликвидировали очаги возгорания на базах отдыха под Новороссийском

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В хуторе Дюрсо на базе отдыха "Романтик" огнем повреждены 60 построек и несколько автомобилей. По данным на 15 июля, все очаги пожаров на турбазах потушены, но лес в регионе продолжает гореть.

К тушению пожара привлечено более 300 человек и свыше 84 единицы техники, работает авиация МЧС России: два вертолета, а также самолет. В Краснодарском крае объявлен сбор добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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