Россиянин Козлов рассказал о жестоком обращении в плену ХАМАС

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Спасенный месяц назад в секторе Газа россиянин Андрей Козлов, которого освободили из плена ХАМАС, выступил на митинге в Тель-Авиве и призвал правительство Израиля к немедленному заключению сделки с целью возвращения оставшихся заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я говорю с вами сегодня вечером, потому что нет ничего важнее, чем заключить сделку, чтобы вернуть всех домой. Мне повезло, что меня спасли храбрые солдаты ЦАХАЛ ... Господин премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спасибо, что вернули меня домой. Теперь, пожалуйста, верните домой остальных заложников. Пожалуйста, заключите сделку ... Время уходит", – сказал он.

Освобожденный россиянин заявил, что пребывание в плену у ХАМАС "было настоящим адом".

"Со стороны я могу выглядеть нормально, но боль давит на меня больше, чем кто-либо может ... себе представить", – заявил он.

Козлов также отметил, что ему повезло, потому что его не держали в туннеле. По его словам, боевики в жару укрывали заложников одеялами, принуждали их лежать на грязном матрасе целыми днями, запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи, а также угрожали расправой.

Ранее стало известно, что силы ЦАХАЛ освободили четырех захваченных ХАМАС заложников, в числе которых был Андрей Козлов. Представители армии обороны Израиля подчеркнули, что врачи оценили состояние каждого из них как хорошее, но все же было решено направить их в медицинский центр имени Хаима Шибы для проведения дополнительного обследования.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В тот день сектор Газа с применением большого числа ракет обстрелял территорию Израиля. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ приступили к операции "Железные мечи".