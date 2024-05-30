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30 мая, 11:45

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Новости мира: рекордно высокая температура зафиксирована в индийском Дели

Новости мира: рекордно высокая температура зафиксирована в индийском Дели

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В индийском Дели зафиксирована рекордно высокая температура в 52,9 градуса. Аномальная жара установилась на большей части страны с 20 мая. Дети в школах падают в обморок, а краны с питьевой водой пересыхают. Ученые объясняют природную аномалию необъяснимым переходом теплого и холодного течений на поверхности океана и отсутствием в Индии ветров, приносящих влагу.

На турецком побережье Черного моря выпал сильный град. Непогода обрушилась на город Орду. Некоторые градины достигали размером перепелиное яйцо. Стихия бушевала недолго, но успела повредить деревья и сельскохозяйственные посадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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