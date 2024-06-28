NBC: ВС США перемещают силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации американских граждан

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Пентагон перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае эскалации боевых действий оперативно эвакуировать граждан США из Ливана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания NBC.

Согласно сведениям источников, администрация США все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

В Средиземное море уже были переброшены десантный корабль США и экспедиционный отряд морской пехоты. Кроме того, Вашингтон проводит переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.

Ранее посольство России в Бейруте призвало россиян отказаться от поездок в Ливан до успокоения ситуации на юге страны. Посол РФ в Ливане Александр Рудаков подчеркнул, что российское консульство выразило готовность работать в условиях распространения палестино-израильского конфликта на Ливан. Он уточнил, что Москва приняла все меры для обеспечения безопасности дипмиссии и дипломатов.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.