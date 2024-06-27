Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Ливан

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Посольство России в Бейруте призвало россиян отказаться от поездок в Ливан до успокоения ситуации на юге страны, заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24".

Рудаков подчеркнул, что российское консульство выразило готовность работать в условиях распространения палестино-израильского конфликта на Ливан. Он уточнил, что Россия приняла все меры для обеспечения безопасности дипмиссии и дипломатов.

"На сегодняшний момент, даже спустя практически девять месяцев этого конфликта, пока таких вот условий или такой необходимости для такой серьезной паники нет. Посольство работает в штатном режиме", – заверил посол.

Также он заявил, что Ливан и Иран выступают за избежание роста конфликта.

"И в Тегеране, и в Бейруте выступают за то, чтобы не допустить прямого столкновения с Израилем. <...> Посольство, безусловно, готовится и готово к тому, чтобы действовать в случае расширения конфликта на всей территории Ливана", – уточнил Рудаков, добавив, что страны региона предпринимают максимум дипломатических и политических усилий, чтобы помочь завершению конфликта в Газе.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Также во время атаки использовались и баллистические ракеты.

В иранском МИД указали, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака является ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сказал, что операция против Израиля завершена, однако при необходимости военные готовы действовать дальше.