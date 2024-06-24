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24 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: ВС Израиля использовали фосфорные бомбы на юге Ливана

Новости мира: ВС Израиля использовали фосфорные бомбы на юге Ливана

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Израиль снова применил запрещенные фосфорные снаряды. На этот раз на юге Ливана. Местные СМИ сообщают, что люди бегут из страны в ожидании серьезного обострения между Израилем и Хезболлой. Ранее снаряды с белым фосфором ЦАХАЛ применял в секторе Газа. При этом использование таких бомб запрещено международными конвенциями.

Тем временем на китайскую провинцию упал разгонный блок космической ракеты. Огромная деталь едва не разрушила поселок. Ракету запускали накануне с космодрома Сичан на юго-западе страны. Ступень отделилась раньше времени, поэтому приземление пошло не по плану.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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