Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 09:45

В мире

Новости мира: температуру в 43 градуса зафиксировали в Калифорнии

Новости мира: температуру в 43 градуса зафиксировали в Калифорнии

Новости мира: 19 тысяч жителей остались без домов из-за наводнения на Шри-Ланке

Новости мира: истребитель разбился во время учебного полета в Индии

Новости часа: два ресторана быстрого питания разгромили в столице Ирака

Новости мира: генсек НАТО признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность

Новости мира: вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

Новости мира: торнадо прошел по провинции Квазулу-Натал в ЮАР

Новости мира: палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту

Новости мира: испанские и французские фермеры устроили забастовку на границе двух стран

Новости мира: закон об иноагентах приняли в Грузии

В Калифорнии зафиксирована нетипичная для начала лета температура в 43 градуса. Больницы штата готовятся к наплыву пациентов. Кроме того, осложняют ситуацию лесные пожары, которые распространились на площадь в шесть тысяч гектаров.

Тем временем протесты аграриев с новой силой возобновляются по всей Европе. Сперва границу Франции и Испании заблокировали местные профсоюзы, затем колонны из сотен танков тормозят движение по магистралям Польши. Еще протестующие стягиваются в Брюссель в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодаполитикавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика