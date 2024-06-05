Новости мира: температуру в 43 градуса зафиксировали в Калифорнии

В Калифорнии зафиксирована нетипичная для начала лета температура в 43 градуса. Больницы штата готовятся к наплыву пациентов. Кроме того, осложняют ситуацию лесные пожары, которые распространились на площадь в шесть тысяч гектаров.

Тем временем протесты аграриев с новой силой возобновляются по всей Европе. Сперва границу Франции и Испании заблокировали местные профсоюзы, затем колонны из сотен танков тормозят движение по магистралям Польши. Еще протестующие стягиваются в Брюссель в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.

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