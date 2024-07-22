Часть жителей якутского села Оргет переселят из-за лесного пожара

Фото: телеграм-канал "Валерий Николаев, Глава Верхневилюйского района"

Беременные, дети, пожилые и люди с инвалидностью будут переселены из села Оргет Верхневилюйского района Якутии из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава района Валерий Николаев в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составляет 5 727 гектаров, он находится в 6 километрах от села Оргет. К тушению огня привлечены 47 человек и 5 единиц техники.

Николаев также призвал местных жителей оказать помощь пожарным в их работе, которая осложняется из-за сильного ветра и высокой температуры.

19 июля природный пожар на территории Коктебеля в Крыму был ликвидирован на площади 40 гектаров. О пожаре стало известно 15 июля, после того, как загорелась сухая трава. В какой-то момент огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник.

Правоохранительные органы определили виновного в пожаре, им оказался 50-летний мужчина, который выполнял строительные работы в одном из местных домов. Он осуществлял резку металла болгаркой, и от искр воспламенилась сухая трава.