МЧС: во время приготовления шашлыка нужно постелить металлический лист под мангал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дачникам во время приготовления шашлыка стоит постелить металлический лист под мангал, чтобы снизить риск возникновения пожара. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

По его словам, расстояние от мангала до дома должно составлять пять метров. Площадку под мангалом необходимо очистить от сухой травы и растительности в радиусе двух метров, передает Агентство "Москва".

В России много участков, которые расположены на торфяной зоне, отметил эксперт. На такой территории можно жарить шашлык, только предварительно постелив металлический лист под мангал и поставив рядом ведра с водой.

"Если вы завершили приготовление и уселись за стол, то контролируйте свой мангал, ветер может разнести угли", – заключил директор департамента.

Ранее депутат ГД, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что разведение костра для приготовления шашлыка в лесу, парке или в другом неположенном для этого месте грозит штрафом. В случае если готовка спровоцировала лесной пожар, то штраф составит 50–60 тысяч рублей, уточнил он.