Движение на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе затруднено из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне 52 км МКАД в районе съезда №52В, движение затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 52 км МКАД (в районе съезда №52В) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Там уточнили, что движение в районе ДТП затруднено и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее в результате ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек. Водитель автомобиля "Рено" наехал на стоящую машину "Хавал", а также допустил столкновение с мотоциклом. В результате водитель "Хавала" скончался на месте от полученных травм.

До этого ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Марьиной Рощи. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 километра.