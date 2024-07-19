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19 июля, 11:15

Технологии

Глобальный технический сбой парализовал работу перевозчиков и аэропортов во всем мире

Глобальный технический сбой парализовал работу перевозчиков и аэропортов во всем мире

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Глобальный сбой поставил на паузу работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, однако России он пока не коснулся. Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы, проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается.

При этом в США, Германии, Австралии и ряде других стран случился транспортный коллапс. Так, в Америке приостановили полеты крупнейшие авиакомпании, а проблемы с бронированием и покупкой билетов зафиксировали в Турции. Тем временем задержки рейсов ожидаются в Испании, аэропорт Берлина временно прекратил работу из-за технических проблем, а в Японии клиенты McDonald's не могут оформить заказы или расплатиться картой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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