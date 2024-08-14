"Безопасный город": ЦОДД назвал самые распространенные нарушения ПДД в столице

Самыми распространенными нарушениями ПДД в столице стали езда с выключенными фарами в дневное время, непристегнутые ремни безопасности и разговоры по телефону за рулем, рассказали в ЦОДД. К настоящему моменту городские камеры зафиксировали их полтора миллиона раз, эта цифра продолжает расти.

До этого статус наиболее распространенного нарушения правил движения в Москве принадлежал превышению разрешенной скорости. В течение первой половины 2024 года камеры зафиксировали слишком большую скорость авто на дорогах Москвы десять миллионов раз.

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