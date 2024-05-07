Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 07:30

Политика

Новости мира: лидера оппозиционной индийской партии задержали за распространение дипфейков

Новости мира: лидера оппозиционной индийской партии задержали за распространение дипфейков

ВС РФ освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

Новости мира: в Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих

Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая

Новости мира: Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Новости мира: переговоры Израиля и ХАМАС завершились в Каире

ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах Синьковки и Червоной Дибровы в ЛНР

Новости мира: Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена

ВС РФ взяли под контроль Очеретино в ДНР

Новости мира: Председатель КНР Си Цзиньпин собирается встретиться с президентом Франции

Власти Индии задержали одного из лидеров главной оппозиционной партии по обвинению в распространении дипфейков. Это первый громкий случай в мировой практике. Заявляется, что Арун Редди на фоне грядущих выборов инициировал создание ролика с якобы действующим министром внутренних дел, который обещает избирателям прекратить поддержку бедных слоев населения.

Тем временем министерство обороны Великобритании подверглось серьезной утечке данных. Целью атаки была сторонняя система расчета заработной платы, которая включает имена, банковские реквизиты и адреса нынешних и бывших военнослужащих вооруженных сил. Многие обвиняют Китай, но официальных заявлений о причинах утечки пока не последовало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика