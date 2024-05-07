Новости мира: лидера оппозиционной индийской партии задержали за распространение дипфейков

Власти Индии задержали одного из лидеров главной оппозиционной партии по обвинению в распространении дипфейков. Это первый громкий случай в мировой практике. Заявляется, что Арун Редди на фоне грядущих выборов инициировал создание ролика с якобы действующим министром внутренних дел, который обещает избирателям прекратить поддержку бедных слоев населения.

Тем временем министерство обороны Великобритании подверглось серьезной утечке данных. Целью атаки была сторонняя система расчета заработной платы, которая включает имена, банковские реквизиты и адреса нынешних и бывших военнослужащих вооруженных сил. Многие обвиняют Китай, но официальных заявлений о причинах утечки пока не последовало.

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