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26 августа, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские задержали мошенников за хищение более 40 млн рублей

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Сотрудники уголовного розыска МВД России с коллегами из Москвы задержали участников группировки, которые похитили у пенсионеров больше 40 миллионов рублей.

Злоумышленники представлялись работниками соцслужб и рассказывали гражданам легенду, что якобы скоро произойдет перерасчет пенсионных выплат. Но для этого надо зарегистрироваться и назвать код из СМС. Так они получали доступ к банковским счетам и переводили себе деньги. В итоге семерых членов группировки удалось вычислить и задержать.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты банковские и сим-карты, смартфоны, документы и другие предметы, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По всем эпизодам следователи уже возбудили 60 уголовных дел. Они объединены в одно производство.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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