"Безопасный город": сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента в Москве

На юго-западе Москвы сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента. По словам букмекера, он сделал замечание клиенту, после чего ссора переросла в драку.

С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу. Сотрудник конторы пытался сбежать, его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого уже заключили под стражу.

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