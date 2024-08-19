Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента в Москве

"Безопасный город": сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента в Москве

"Безопасный город": суд продлил арест четверым фигурантам по делу о нападении на "Крокус"

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На юго-западе Москвы сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента. По словам букмекера, он сделал замечание клиенту, после чего ссора переросла в драку.

С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу. Сотрудник конторы пытался сбежать, его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого уже заключили под стражу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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