19 августа, 21:45Происшествия
"Безопасный город": сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента в Москве
На юго-западе Москвы сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента. По словам букмекера, он сделал замечание клиенту, после чего ссора переросла в драку.
С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу. Сотрудник конторы пытался сбежать, его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого уже заключили под стражу.
Подробнее – в программе "Безопасный город".