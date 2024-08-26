ТАСС: в центре Москвы задержан директор департамента Минэнерго РФ Петр Бобылев

Фото: minenergo.gov.ru

Директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев задержан в центре Москвы из-за того, что бросил бутылку шампанского в курьера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Инцидент произошел накануне на Фрунзенской набережной. Курьер на служебной машине ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине не понравилось поведение курьера за рулем, якобы машина передвигалась по внутридворовой территории с превышением допустимой скорости. В связи с этим он бросил в сторону автомобиля бутылку с шампанским", – говорится в сообщении.

Уточняется, что бутылка разбила стекло со стороны водительского сиденья. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался Бобылев, уточнил собеседник агентства.

Как он отметил, в результате курьер получил травму головы. В отношении директора департамента ведомства организована доследственная проверка.

Ранее суд арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, который обвиняется в получении взятки, до 1 октября. Он проходил по делу по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки"). Как подчеркнули в суде, Самбурский просил заключить его под домашний арест, в чем было отказано.

