Том Харди может сменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда может сменить звезда фильма "Веном" Том Харди, сообщает Mirror.

По данным таблоида, договор планируют заключить в ноябре. Однако обсуждение может быть отложено из-за пандемии коронавируса.

Крейг покинет франшизу после выхода пятого фильма бондианы "Нет времени умирать". СМИ сообщали, что в следующей части бондианы агента сыграет другой актер.

В начале сентября вышел новый трейлер фильма. В динамичном видео присутствуют съемки на суше, в воздухе и на море. В трейлер также попал главный злодей фильма в исполнении Рами Малека.

Премьера фильма была намечена на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.