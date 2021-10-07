Собянин открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города"

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин в День московской промышленности открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города" в центре современного искусства "Винзавод".
В ходе открытия мэр отметил, что Москва была и остается главным промышленным центром России.
По его словам, в городе производят все, начиная от пищевой продукции и заканчивая космическими аппаратами. В Москве находятся огромные кластеры автомобильной промышленности и электроники.
"Я в День промышленности поздравляю предприятия Москвы, на которых работают около 700 тысяч человек, поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе оборонную для защиты нашей страны. Поздравляю их семьи. Желаю благополучия и успехов", – сказал Собянин.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что на выставке представлены достижения более 100 столичных производств.
Экспозиция, занимающая площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, поделена на пять тематических пространств: "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновый город" – и включает более 20 интерактивных мультимедиа-инсталляций.
Также все желающие могут посетить лектории, а для юных москвичей подготовили интерактивные мастер-классы. Выставка будет работать до 28 октября.
Благоустройство арт-квартала рядом с "Винзаводом" начали осенью прошлого года и завершили в июле текущего. Работы прошли на площади 13,6 гектара. В ходе благоустройства отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, установили дополнительные светофоры и новые остановочные павильоны. Территорию арт-квартала дополнительно озеленили.
В пресс-службе отметили, что в Москве работает свыше трех тысяч предприятий, в том числе более 700 крупных и средних. Доля московских предприятий в общем объеме промышленного производства в стране составляет в среднем 13% и порядка 45% – в объеме промышленного производства ЦФО.
За восемь месяцев текущего года объем промышленного производства в Москве увеличился почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москва остается лидером среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Столичная продукция поставляется в 175 стран мира. Основными импортерами являются США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай – на них приходится свыше 40% ННЭ Москвы.
Ранее сообщалось, что в проекте "Открой#Моспром" впервые принял участие Московский НПЗ. На экскурсии по заводу москвичам подробно представили результаты 80% модернизации производства, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду было сокращено на 75%.
Проект "Открой#Моспром" существует с 2019 года. В первую очередь он был создан для того, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности.
Всего с 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено более 500 экскурсий для 14 тысяч москвичей.
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