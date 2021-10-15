"Историс": Меган Фокс и Machine Gun Kellу рассказали о своем романе

Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly рассказали о безумной страсти и единении, которой достигли в отношениях. Но фанатов, пожалуй, больше шокировало другое. Одна из главных красоток Голливуда заявила, что недовольна своей внешностью. До такой степени, что эта нелюбовь даже превратилась в психиатрический диагноз.

Что же не так, по мнению Фокс, в ее красивой фигуре? Насколько ей мешает жить дисморфофобия? И есть ли шанс избавиться от существующей проблемы раз и навсегда? Об этом – в программе "Историс".