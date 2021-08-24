Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Фото: ТАСС/Jane Barlow

Ударник легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в Лондоне в возрасте 80 лет.

"С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса", – сообщается на странице группы в Twitter.

Отмечается, что музыкант умер в госпитале в окружении семьи.

Ранее Уоттс перенес операцию, из-за которой планировал пропустить осенний концертный тур группы по США. Какая именно была операция, не сообщалось.

Чарли Уоттс родился в 1941 году. Участником группы The Rolling Stones он стал в 1963 году. Помимо игры на ударных, Уоттс разрабатывал дизайн обложек для нескольких альбомов коллектива. В 2016 году занял 12-ю строчку в списке 100 величайших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone.