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Культура

28 июля, 23:47

Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

культура

Фото: Zuma/TASS/Jeff Moore

Скончался басс-гитарист и вокалист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл. Об этом заявили в пресс-службе коллектива в аккаунте в Facebook.

Известно, что музыкант ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в своем доме в Хьюстоне.

"Нам будет очень тебя не хватать, друг", – написано в публикации.

Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе. Карьеру музыканта начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом.

Позднее в 1969 году в Хьюстоне появилась группа ZZ Top. В 1970-м к коллективу присоединился Хилл. До его смерти состав группы из трех человек - Билли Гиббонса, Дасти Хилла и Фрэнка Бирда - оставался без изменений.

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