Российский оскаровский комитет приостановил работу

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Российский оскаровский комитет, который каждый год выдвигал отечественные фильмы на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", приостановил работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на входившего в организацию продюсера Федора Попова.

"Я состоял в комиссии по выдвижению на "Оскар", когда она работала. Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась", – объяснил он.

По его словам, выдвижение на премию в данный момент выглядело бы "предельно неуместно", потому что РФ обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются запретам и гонениям.

Ранее Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ объявила, что в 2022 году Россия не будет выдвигать свою киноленту на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

После этого председатель оскаровского комитета и народный артист РФ Павел Чухрай объявил, что покидает свой пост. Решение о невыдвижении фильма на премию Чухрай назвал неправомерным и заявил, что с членами комитета не только не посоветовались, но и не уведомили их о решении.

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